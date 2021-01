Coronavirus: ieri 9.543 vaccinazioni anti Covid in Lombardia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della Lombardia ieri sono state effettuate 9.543 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi a 218.585 somministrazioni dall'inizio della campagna, raggiungendo il 85,9% delle dosi finora disponibili. Lo fa sapere la Regione Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie dellasono state effettuate 9.543. Il dato complessivo sale quindi a 218.585 somministrazioni dall'inizio della campagna, raggiungendo il 85,9% delle dosi finora disponibili. Lo fa sapere la Regione

Coronavirus Campania: contagi in leggero aumento, boom guariti: ben 10.105

E’ in leggero aumento, in Campania, il tasso positivi – tamponi esaminati che oggi sale al 7,99% (ieri era 7,8%). Secondo i dati resi noti dall’Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.106 (di cu ...

E' in leggero aumento, in Campania, il tasso positivi – tamponi esaminati che oggi sale al 7,99% (ieri era 7,8%). Secondo i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.106 (di cu ...