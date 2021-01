Coronavirus, i dati: 13.633 nuovi casi su 264.728 tamponi. Altri 472 morti. Calano ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.633 nuovi casi e Altri 472 morti. Sono 264.728 i test per il Coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 267.567. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). In base ai dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 502.053, con un calo di 14.515 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.633472. Sono 264.728 i test per il(molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo idel ministero della Salute, erano stati 267.567. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). In base aidel ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 502.053, con un calo di 14.515 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MedicalFactsIT : Coronavirus: molti più anziani stanno morendo per colpa dei vaccini? È una bufala, ecco i dati #medicalfacts… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia in zona rossa per dati inviati e poi rettificati #coronavirus - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #22gennaio ?? 429 nuovi casi ?? 9.065 tamponi ?? 752 ricoverati (-23 da ieri) ?? 110 ter… - lucci10 : Evoluzioni contagi e somministrazione vaccini Dati al 22/01/21 @Palazzo_Chigi @DPCgov @welikeduel… - mau_or_ : 'Il tasso di mortalità da coronavirus in Africa è pari al 2,5%, superiore ai dati mondiali del 2,2%, una tendenza c… -