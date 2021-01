Coronavirus: Giani, 'In Toscana 429 nuovi casi su 14.059 test' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Firenze, 22 gen. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 429 su 14.059 test di cui 9.065 tamponi molecolari e 5.894 test rapidi". Lo annuncia su Facebook Eugenio Giani, presidente della Toscana, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. "Proseguiamo la nostra campagna 'Scuole Sicure', con test rapidi a studenti, docenti e personale scolastico per garantire le scuole aperte in sicurezza", aggiunge Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Firenze, 22 gen. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 429 su 14.059di cui 9.065 tamponi molecolari e 5.894rapidi". Lo annuncia su Facebook Eugenio, presidente della, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. "Proseguiamo la nostra campagna 'Scuole Sicure', conrapidi a studenti, docenti e personale scolastico per garantire le scuole aperte in sicurezza", aggiunge

qn_lanazione : #Covid #Toscana, rebus seconde case. Giani valuta misure / LIVE - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 503 nuovi casi. Giani: «Superiori aperte, nessun balzo dei contagi» - GMinardiJ : RT @corrierefirenze: #Coronavirus in #Toscana, 503 nuovi casi e 14 decessi. Giani: «Scuole superiori aperte al 50%, nessun balzo dei contag… - corrierefirenze : #Coronavirus in #Toscana, 503 nuovi casi e 14 decessi. Giani: «Scuole superiori aperte al 50%, nessun balzo dei con… - infoitinterno : Toscana Giani Coronavirus Nuovi Casi -