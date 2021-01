Coronavirus: Francia vieta mascherine di stoffa fatte in casa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos Salute) - La Francia verso il divieto delle mascherine in stoffa fatte in casa, cosidette di comunità. Non sarebbero, infatti, sufficientemente efficaci per far fronte ai rischi di contagio cresciuti con le nuove varianti e in una situazione epidemiologica che fa presagire un nuovo lockdown per il Paese d'oltralpe. La misura è contenuta in un decreto che dovrebbe essere emanato oggi, come si legge sui media francesi, in cui si prevede l'uso obbligatorio delle mascherine filtranti in pubblico. Già ieri il ministro della Sanità Olivier Véran, aveva spiegato che le mascherine autoprodotte o quelle industriali meno filtranti (etichettate di categoria 2) "offrono meno capacità filtranti", mentre le "mascherine di categoria 1 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos Salute) - Laverso il divieto delleinin, cosidette di comunità. Non sarebbero, infatti, sufficientemente efficaci per far fronte ai rischi di contagio cresciuti con le nuove varianti e in una situazione epidemiologica che fa presagire un nuovo lockdown per il Paese d'oltralpe. La misura è contenuta in un decreto che dovrebbe essere emanato oggi, come si legge sui media francesi, in cui si prevede l'uso obbligatorio dellefiltranti in pubblico. Già ieri il ministro della Sanità Olivier Véran, aveva spiegato che leautoprodotte o quelle industriali meno filtranti (etichettate di categoria 2) "offrono meno capacità filtranti", mentre le "di categoria 1 ...

