Coronavirus | Fontana | ‘Lombardia verso arancione | ricorso ha avuto suo effetto’**

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – “Ci sono state una serie di valutazioni nella cabina di regia che dovrebbe a breve emettere il suo provvedimento e sembra che la Regione Lombardia entrerà in zona”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, a Pomeriggio Cinque, spiegando che se questo accadrà, “riapriranno anche le scuole. Quindi, ha aggiunto, “ilhail suo effetto, perché ha evidenziato un problema che fin da settimana scorsa avevamo chiarito: c’era qualcosa che non funzionava”. L'articolo CalcioWeb.

GaetanoBellino : RT @Lanf040264: Centinaia di morti ma #Fontana non vuole restrizioni: 'A #Roma devono smettere di calunniare la #Lombardia', #zonarossa, F… - marcoluci1 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Johnson, nuova variante è anche più mortale. Fontana: Lombardia torni arancione - FrancescaGucci9 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Johnson, nuova variante è anche più mortale. Fontana: Lombardia torni arancione - giuliog : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Johnson, nuova variante è anche più mortale. Fontana: Lombardia torni arancione - MedicalScitech : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Johnson, nuova variante è anche più mortale. Fontana: Lombardia torni arancione -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fontana

Il presidente della Regione riferisce l'indiscrezione in diretta televisiva. Oggi contagi in calo in Lombardia ...Il varesino Emanuele Monti presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone respinge al mittente le accuse: «A giocare a nascondino è il governo» ...