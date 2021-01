Coronavirus | Cairo | ' sto bene ma malattia è imprevedibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Sto, mi sono ripreso e sto come prima. Anche meglio. Ho avuto il Covid in forma non lievissima, perché ho avuto una polmonite bilaterale, pur molto piccola". Lo ha detto Urbano, presidente di Rcs, La7 e Torino Calcio, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Non ho avuto particolamente paura, ma mi rendevo conto che era unache in qualche modo non controlli,, che magari sembra passata e poi riparte la febbre. Ma non ero preoccupato, ero anche in ospedale e sorvegliato", ha aggiunto.