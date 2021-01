Coronavirus | Buffagni | ' errore Rt costato caro a Lombardia | Fontana si scusi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "La Regione, dopo la correzione dei dati sull'R(t), ritorna zona Arancione. Penso che quanto accaduto in questi giorni debba farci riflettere. La politica non significa vivere in un altro pianeta ma, al contrario, risolvere i problemi degli italiani. Io penso alle partita IVA, ai nostri negozianti, ai professionisti, e a tutto il nostro comparto produttivo. Uncome questo èproprio a queste categorie. Quando dico che dobbiamo lavorare per far ripartire l'Italia, mi rivolgo a tutte le forze politiche e a tutti i livelli di Governo, a tutte le istituzioni. Mi aspetto, sinceramente, chesicon i cittadini lombardi per quanto accaduto". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano ...