**Coronavirus: Boccia, 'Lombardia dica la verità, ha rettificato, basta ammetterlo'** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo onorare le bandiere se diciamo la verità sempre e comunque": "La regione Lombardia ha trasmesso i dati, certificati, e questa settimana ha rettificato i dati. Succede, speravo finisse lì e mi auguro che le polemiche finiscano. Ma ho visto che si è fatta fatica nell'ammetterlo. Non è mai successo prima, basta ammetterlo. C'è differenza tra rettifica e aggiornamento". Lo ha detto Francesco Boccia a Titolo V. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo onorare le bandiere se diciamo lasempre e comunque": "La regioneha trasmesso i dati, certificati, e questa settimana hai dati. Succede, speravo finisse lì e mi auguro che le polemiche finiscano. Ma ho visto che si è fatta fatica nell'. Non è mai successo prima,. C'è differenza tra rettifica e aggiornamento". Lo ha detto Francescoa Titolo V.

TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'torniamo all'unità, Lombardia ammetta errore, succede'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia, 'Lombardia dica la verità, ha rettificato, basta ammetterlo'**... - aristogitone1 : RT @gdt62: #studenti #roma #trasporti #COVID19 #coronavirus L’87% boccia i trasporti pubblici @Roma @InfoAtac @GRAB_Roma via @repubblica… - MPerardi : Povera #Italia, che grama fine(autopluricit.). Il solo fatto che la gente sia pagata per scrivere codeste idiozie è… - MPerardi : Numeri dei contagi risibili e la maggior parte delle #partiteiva sono chiuse. Tutti arancioni Non andrà tutto bene… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Boccia **Coronavirus: Boccia, 'Lombardia dica la verità, ha rettificato, basta ammetterlo'** LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Boccia, ‘torniamo all’unità, Lombardia ammetta errore, succede’

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Torniamo alla solidarietà, all’unità e alla collaborazione. Ci può essere un errore in totale buona fede, non c’è nulla di male, succede, poi ci si ci assume la responsabil ...

Governo: Cdm impugna legge Abruzzo su ripresa Covid

Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quindici leggi delle R ...

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Torniamo alla solidarietà, all’unità e alla collaborazione. Ci può essere un errore in totale buona fede, non c’è nulla di male, succede, poi ci si ci assume la responsabil ...Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quindici leggi delle R ...