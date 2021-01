**Coronavirus: Boccia, ‘Lombardia dica la verità, ha rettificato, basta ammetterlo’** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo onorare le bandiere se diciamo la verità sempre e comunque”: “La regione Lombardia ha trasmesso i dati, certificati, e questa settimana ha rettificato i dati. Succede, speravo finisse lì e mi auguro che le polemiche finiscano. Ma ho visto che si è fatta fatica nell’ammetterlo. Non è mai successo prima, basta ammetterlo. C’è differenza tra rettifica e aggiornamento”. Lo ha detto Francesco Boccia a Titolo V. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo onorare le bandiere se diciamo lasempre e comunque”: “La regione Lombardia ha trasmesso i dati, certificati, e questa settimana hai dati. Succede, speravo finisse lì e mi auguro che le polemiche finiscano. Ma ho visto che si è fatta fatica nell’ammetterlo. Non è mai successo prima,ammetterlo. C’è differenza tra rettifica e aggiornamento”. Lo ha detto Francescoa Titolo V. L'articolo CalcioWeb.

Ci può essere un errore in totale buona fede, non c'è nulla di male, succede, poi ci si ci assume la responsabilità". Lo ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia a Titolo V a proposito del ...

Governo: Cdm impugna legge Abruzzo su ripresa Covid

Condividi questo articolo:Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quindici leggi delle R ...

Ci può essere un errore in totale buona fede, non c'è nulla di male, succede, poi ci si ci assume la responsabilità". Lo ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia a Titolo V a proposito del ...