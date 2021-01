Coronavirus: Autorità portuale Sicilia, 'grave choc per settore crociere, danno da 200 milioni' (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - È necessario poi adempiere agli altri obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 10 del Dpcm: per autorizzare lo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante deve presentare all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati. "A Palermo facevamo anche 140 toccate di navi da crociera l'anno - prosegue Monti - e nel 2021 ne avremmo fatte 230. Invece al momento abbiamo confermato 130 attracchi, sperando che da marzo il traffico possa ripartire". Insomma, si parla di "cifre impressionanti" con un "indotto importante". "Ci sono passeggeri che rimangono in città per diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - È necessario poi adempiere agli altri obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 10 del Dpcm: per autorizzare lo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante deve presentare all'marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati. "A Palermo facevamo anche 140 toccate di navi da crociera l'anno - prosegue Monti - e nel 2021 ne avremmo fatte 230. Invece al momento abbiamo confermato 130 attracchi, sperando che da marzo il traffico possa ripartire". Insomma, si parla di "cifre impressionanti" con un "indotto importante". "Ci sono passeggeri che rimangono in città per diversi ...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - belli_graziella : RT @filipposantelli: +++ Allerta coronavirus in Cina. Le autorità di Pechino impongono alle scuole di anticipare la chiusura per il Capodan… - Liberop79653844 : RT @WCostituzione: 13/ Tra le sopra citate leggerezze, la più grave è quella delle autorità sanitarie IT che considerano 'morti PER coronav… - ve10ve : RT @filipposantelli: +++ Allerta coronavirus in Cina. Le autorità di Pechino impongono alle scuole di anticipare la chiusura per il Capodan… - cappello_di : RT @ultimenotizie: Le autorità sanitarie di Pechino hanno avviato una campagna di vaccinazione di massa contro il #coronavirus, soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Autorità LumiraDx riceve l'autorizzazione per il test antigenico SARS-CoV-2 in Giappone e Brasile; l'Italia raccomanda l'espansione del test antigenico basato su microfluidica Fortune Italia