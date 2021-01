Coronavirus: assessore Guidesi, 'basta astio e attacchi a Lombardia da Roma' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i lombardi a lavorare. Roma la deve smettere con questo attacco e questo astio nei confronti del sistema produttivo Lombardo e in generale di tutti i lombardi". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. "Regione Lombardia – conclude - utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo farà fino a quando la situazione non cambierà". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i lombardi a lavorare.la deve smettere con questo attacco e questonei confronti del sistema produttivo Lombardo e in generale di tutti i lombardi". Lo afferma l'allo Sviluppo economico della Regione, Guido. "Regione– conclude - utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo farà fino a quando la situazione non cambierà".

