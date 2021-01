Coronavirus, ancora tanti morti in Italia. L’indice di contagio Rt sotto 1 dopo 5 settimane (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 (14.078 ieri) i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 472 (521 ieri) i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Cifre che portano a un totale di 84.674 morti da inizio pandemia nel nostro Paese. Scende ancora il numero degli attuali positivi, oggi sono 502.053, 14.515 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 27.676 le persone dimesse/guarite. Sul fronte tamponi, se ne sono registrati 264.728, 2.839 meno di ieri. E così a oggi sono state testate complessivamente 16.279.588 persone, 82.194 più di ieri.Cala il numero dei ricoveri di persone con sintomi Covid-19 negli ospedali Italiani: 21.691, 355 meno di ieri, le Nelle terapie intensive invece si trovano oggi 2390 persone (-28). In isolamento domiciliare sono oggi 477.972 (-14.133) persone ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 (14.078 ieri) i nuovi casi Covid registrati innelle ultime 24 ore e 472 (521 ieri) i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Cifre che portano a un totale di 84.674da inizio pandemia nel nostro Paese. Scendeil numero degli attuali positivi, oggi sono 502.053, 14.515 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 27.676 le persone dimesse/guarite. Sul fronte tamponi, se ne sono registrati 264.728, 2.839 meno di ieri. E così a oggi sono state testate complessivamente 16.279.588 persone, 82.194 più di ieri.Cala il numero dei ricoveri di persone con sintomi Covid-19 negli ospedalini: 21.691, 355 meno di ieri, le Nelle terapie intensive invece si trovano oggi 2390 persone (-28). In isolamento domiciliare sono oggi 477.972 (-14.133) persone ...

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 13.633 contagiati e 472 vittime. Calano le terapie intensive. Anche oggi è la Lombardia la Regione nella quale è stato riscontrato il maggior numero di nuovi cas ...

