Coronavirus, altri 12 morti in un giorno, nelle Marche sono 1.864. Ma calano i ricoverati/ I vaccini nelle regioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 12 i morti segnalati oggi, venerdì 22 gennaio dal Gores nelle Marche. Si tratta di 8 uomini e 4 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 22 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia distati 12 isegnalati oggi, venerdì 22 gennaio dal Gores. Si tratta di 8 uomini e 4 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.633 nuovi casi e altri 472 decessi #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il Covid in futuro potrebbe diventare un raffreddore da bimbi. La previsione è basata sullo studio di altri coronav… - RegioneLazio : #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vac… - MarcodallaSarde : #Conte #Sardegna #Speranza Ma come cazzo li fate i calcoli? Abbiamo una media di 215 casi al giorno. Gli altri sono… - isNews_it : Coronavirus, i decessi non si fermano: oggi altri 4 morti. Sono 41 i nuovi contagi - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.633 casi con 264.728 tamponi e 472 morti Il Sole 24 ORE Le eccezioni in Italia sono la norma: ecco quattro esempi per me significativi

Le vicende anomale – che dovrebbero essere una eccezione, come dice la stessa parola – divengono sempre più frequenti, se non semplicemente normali, nel nostro Paese. Prendo alcuni esempi – fra grandi ...

Dadò: "Il passaporto vaccinale rischierebbe di ricordarci periodi bui della storia, con cittadini di Serie A e di Serie B"

"Per rendere l’idea, la casalinga di Ravecchia non vaccinata non potrà più andare al mercato a Bellinzona ad acquistare le mele, mentre lo potrà fare alla Migros?", scrive il presidente del PPD, stupi ...

Le vicende anomale – che dovrebbero essere una eccezione, come dice la stessa parola – divengono sempre più frequenti, se non semplicemente normali, nel nostro Paese. Prendo alcuni esempi – fra grandi ..."Per rendere l’idea, la casalinga di Ravecchia non vaccinata non potrà più andare al mercato a Bellinzona ad acquistare le mele, mentre lo potrà fare alla Migros?", scrive il presidente del PPD, stupi ...