Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Torre Angela e Borghesiana le zone più colpite (Di venerdì 22 gennaio 2021) Coronavirus nei quartieri di Roma, la mappa aggiornata. Sono stati diramati il 17 gennaio scorso i nuovi dati sui contagi nella Capitale nelle varie zone: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Pfizer rallenta e riduce (ancora) le consegne dei vaccini in Italia. D’Amato: ‘Serve aggiornare la strategia vaccinale’ Coronavirus nel Lazio: ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, nel Lazio su oltre 12.000 tamponi e quasi 14.000 antigenici si sono registrati 1.303 nuovi casi positivi. 36 i pazienti deceduti e 1.771 i guariti. “Prevediamo un valore RT in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021)nei quartieri di, laaggiornata. Sono stati diramati il 17 gennaio scorso i nuovi dati suinella Capitale nelle varie: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Pfizer rallenta e riduce (ancora) le consegne dei vaccini in Italia. D’Amato: ‘Serve aggiornare la strategia vaccinale’nel Lazio: ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, nel Lazio su oltre 12.000 tamponi e quasi 14.000 antigenici si sono registrati 1.303 nuovi casi positivi. 36 i pazienti deceduti e 1.771 i guariti. “Prevediamo un valore RT in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di ...

stavodivalenza : RT @romatoday: Coronavirus Roma, intercettato focolaio all'ospedale Grassi: Asl inizia tracciamento contatti - EmMicucci : RT @romatoday: Coronavirus Roma, intercettato focolaio all'ospedale Grassi: Asl inizia tracciamento contatti - CorriereCitta : #Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Torre Angela e Borghesiana le zone più colpite - giornaleradiofm : Coronavirus: Burioni, 'primi dati da Israele molto incoraggianti' su efficacia vaccini: Roma, 22 gen. (Adnkronos Sa… - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, Roma certifica il calo dell’indice di contagio: ecco come cambiano gli scenari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus Roma, intercettato focolaio all'ospedale Grassi: Asl inizia tracciamento contatti RomaToday Agroalimentare settore chiave economia, Italia leader in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Il sistema agroalimentare quale "settore chiave" dell'economia che raggiunge un peso del 15% del Pil italiano. E' quanto emerge dall'Annuario dell'Agricoltura italiana 2019 realizza ...

Coronavirus: due decessi, 41 nuovi positivi e 61 guariti

RIETI - Coronavirus: Si registrano due decessi: una donna di 78 anni (struttura socio sanitaria Roma), donna 95 anni (RSA Cirene). All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ...

ROMA (ITALPRESS) - Il sistema agroalimentare quale "settore chiave" dell'economia che raggiunge un peso del 15% del Pil italiano. E' quanto emerge dall'Annuario dell'Agricoltura italiana 2019 realizza ...RIETI - Coronavirus: Si registrano due decessi: una donna di 78 anni (struttura socio sanitaria Roma), donna 95 anni (RSA Cirene). All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ...