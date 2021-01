Coronavirus, a Pechino test di massa per 2 milioni di persone: code senza fine sul viale Wangfujing – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) test di massa anti-Coronavirus a Pechino per 2 milioni di persone. Nel distretto di Dongcheng, dove si trova la Città Proibita, le autorità hanno deciso di controllare tutti i residenti, che sono circa 800 mila, nel giro di 48 ore. Il vicino distretto di Xicheng, che conta più di 1 milione di abitanti, si è organizzato per completare un piano simile nello stesso periodo di tempo, entro sabato 23 gennaio, per limitare il rischio di nuovi casi d’infezione “importati” dall’estero. Il 12 febbraio, inoltre, ricorre il Capodanno cinese ed è previsto che milioni di persone si metteranno in viaggio per raggiungere le famiglie o località di vacanza. Sui social network diversi video mostrano le code senza ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021)dianti-per 2di. Nel distretto di Dongcheng, dove si trova la Città Proibita, le autorità hanno deciso di controllare tutti i residenti, che sono circa 800 mila, nel giro di 48 ore. Il vicino distretto di Xicheng, che conta più di 1 milione di abitanti, si è organizzato per completare un piano simile nello stesso periodo di tempo, entro sabato 23 gennaio, per limitare il rischio di nuovi casi d’infezione “importati” dall’estero. Il 12 febbraio, inoltre, ricorre il Capodanno cinese ed è previsto chedisi metteranno in viaggio per raggiungere le famiglie o località di vacanza. Sui social network diversimostrano le...

Agenzia_Ansa : #Covid, in #Germania superata la soglia delle 50mila vittime. La #Francia chiede il tampone molecolare negativo anc… - ilmetropolitan : ??????? #Coronavirus, #Pechino: #testdimassa in due #distretti a più alto rischio - antonel52837259 : RT @JohnHard3: Coronavirus, Pechino chiude asili e scuole fino a marzo: in lockdown 1,7 milioni di persone. Usa, più di 4mila decessi in 24… - andreamariani74 : RT @Corriere: Germania, superati 50 mila morti. A Pechino via a test di massa per due milioni di persone - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, in #Germania superata la soglia delle 50mila vittime. La #Francia chiede il tampone molecolare negativo anche a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pechino Coronavirus, Pechino chiude asili e scuole fino a marzo: in lockdown 1,7 milioni di persone Il Fatto Quotidiano Cina, a Pechino test di massa

(Teleborsa) - Il centro di Pechino è coinvolto in un ciclo di test di massa anti Covid-19 per un totale di quasi 2 milioni di persone. Il distretto di Dongcheng ha organizzato un programma per control ...

Greggio in calo di oltre 1 dlr, casi Covid-19 in Cina innescano nuove restrizioni

I prezzi del petrolio scivolano ulteriormente dai massimi di 11 mesi visti la settimana scorsa, zavorrati dai timori che le nuove restrizioni contro la pandemia in Cina frenino la domanda di carburant ...

(Teleborsa) - Il centro di Pechino è coinvolto in un ciclo di test di massa anti Covid-19 per un totale di quasi 2 milioni di persone. Il distretto di Dongcheng ha organizzato un programma per control ...I prezzi del petrolio scivolano ulteriormente dai massimi di 11 mesi visti la settimana scorsa, zavorrati dai timori che le nuove restrizioni contro la pandemia in Cina frenino la domanda di carburant ...