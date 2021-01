Coppa Italia | il tabellone completo dei quarti di finale | date ed orari delle quattro sfide

Inter : ??? | TABELLONE Completato il tabellone della Coppa Italia: nerazzurri impegnati il 26 a San Siro nel #DerbyMilano ?? - AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - CorSport : 'Il rigore di #Insigne era da ripetere': la protesta sul web ?? - MustangRock1926 : @StefanoBiancon6 @SommaMonica “Anche questa volta festeggiano l’anno prossimo” chi ha vinto l’ultima coppa Italia e… - CampeseVincenzo : @orahounbelnick Potrebbero giocare benissimo il mercoledì in coppa Italia lui e Frabotta, invece dobbiamo rischiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Con il passaggio del turno della Lazio sul Parma si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Si comincia martedì 27 gennaio con la sfida più attesa, il ...Lazio, riecco Fares e Lulic. Un doppio rinforzo in casa per Simone Inzaghi, dunque. La società sta concentrando i suoi sforzi in questo momento per trovare un centrale di livello ...