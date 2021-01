Coppa Europa | Roberta Midali sfiora il podio nello slalom speciale di Gstaad

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I primi punti indel Mondo sembrano aver ridato linfa alla sciata di. In grado di alternare ottime prestazione sia fra le porte larghe che fra i pali stretti, la 26enne di Branzi ha infattito ilindi. Capace di recuperare una posizione rispetto alla prima manche, la portacolori dell’Esercito ha terminato la propria prova a soli tre decimi dalla terza piazza occupata dalla svedese Sara Rask. A trionfare sulle nevi elvetiche è stata invece l’austriaca Marie-Therese Sporer che, grazie alle défaillance di alcune avversarie, ha superato in rimonta la scandinava Emelie Wikstroem. In chiave tricolore buona prestazione per ...