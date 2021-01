Convocati Atalanta per il Milan: la lista di Gasperini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani contro il Milan: ecco i calciatori a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani contro il Milan. Ecco le scelte del tecnico dell’Atalanta per il big match in programma domani alle 18. PORTIERI: Rossi, Sportiello, GolliniDIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, RuggeriCENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, MiranchukATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gian Pieroha diramato ladeiper la gara di domani contro il: ecco i calciatori a disposizione del tecnico Gian Pieroha diramato ladeiper la gara di domani contro il. Ecco le scelte del tecnico dell’per il big match in programma domani alle 18. PORTIERI: Rossi, Sportiello, GolliniDIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, RuggeriCENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, MiranchukATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Leggi su Calcionews24.com

