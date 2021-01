Controlli a Mola | denunciato uomo positivo al Covid | ' Ero uscito a passeggiare'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I carabinieri didi Bari hanno svolto un servizio straordinario di controllo. Nel corso dell'attività è stato arrestato in flagranza di reato T. M., di 26 anni, già noto per i precedenti ...

