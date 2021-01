Conte, elezioni più vicine: governo a rischio con il voto del 27 gennaio su Bonafede (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinque giorni per arruolare almeno cinque senatori e arrivare alla maggioranza assoluta di 161 voti in Senato. E' questa la mission (quasi) impossible di Giuseppe Conte che ieri notte, per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinque giorni per arruolare almeno cinque senatori e arrivare alla maggioranza assoluta di 161 voti in Senato. E' questa la mission (quasi) impossible di Giuseppeche ieri notte, per...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Centrodestra al Colle chiede elezioni senza subordinate. La retorica giornalistica (cred… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - ilriformista : Palazzo Chigi s’è dato “72 ore di tempo. Altrimenti elezioni” che è sempre l’arma migliore per costringere i parlam… - abbruzzella : RT @claudiocerasa: Le elezioni sono sempre possibili, ma chiunque parli oggi di voto lo fa per fare scouting tra i potenziali responsabili.… - Hellzapoppin80 : @AndreaMarcucci @pdnetwork Non mi terrorizzare con lo spauracchio delle elezioni. Sono un soggetto a rischio ma per… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte elezioni Conte, elezioni più vicine: governo a rischio con il voto del 27 su Bonafede Il Messaggero Conte, elezioni più vicine: governo a rischio con il voto del 27 gennaio su Bonafede

Il Pd continua a chiedere le dimissioni del premier, una nuova squadra di governo e il Conte-ter. Per noi del Pd, che non faremo mai un governo istituzionale con una destra amica di Orban, andare a el ...

Recovery, Conte: +3% Pil nel 2026. Restano tensioni nel governo

Roma, 22 gen. (askanews) - Il Recovery Plan è migliorabile e il contributo dei sindacati sarà valorizzato ha detto il presidente del ...

Il Pd continua a chiedere le dimissioni del premier, una nuova squadra di governo e il Conte-ter. Per noi del Pd, che non faremo mai un governo istituzionale con una destra amica di Orban, andare a el ...Roma, 22 gen. (askanews) - Il Recovery Plan è migliorabile e il contributo dei sindacati sarà valorizzato ha detto il presidente del ...