Consulenti lavoro: al via lavori Inps su semplificazione UniEmens/SR41 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Labitalia) - "La proposta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro sta per trovare attuazione. Si è svolto, infatti, stamattina un primo incontro mirato alla definizione della nuova procedura SR41 in UniEmens. La nuova procedura, che dovrebbe entrare a regime dal mese di maggio 2021, consentirà di sostituire il tracciato UniEmens tradizionale con uno nuovo denominato UniEmensCig, nel quale confluiranno tutti i dati necessari per effettuare il pagamento diretto della Cassa integrazione da parte dell'Istituto, sostituendo in tal modo l'invio del modello SR41, che verrà definitivamente accantonato". E' quanto annunciano i Consulenti del lavoro in una nota. La delegazione del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Labitalia) - "La proposta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dell'ordine deidelsta per trovare attuazione. Si è svolto, infatti, stamattina un primo incontro mirato alla definizione della nuova procedurain. La nuova procedura, che dovrebbe entrare a regime dal mese di maggio 2021, consentirà di sostituire il tracciatotradizionale con uno nuovo denominatoCig, nel quale confluiranno tutti i dati necessari per effettuare il pagamento diretto della Cassa integrazione da parte dell'Istituto, sostituendo in tal modo l'invio del modello, che verrà definitivamente accantonato". E' quanto annunciano idelin una nota. La delegazione del Consiglio ...

ilmetropolitan : ??????????????? Consulenti del Lavoro: #Incentivo per l’#occupazione dei #giovani - tomtir : RT @adaptland: ??Nuovo corso online ADAPT: 'Lavorare in #sicurezza al tempo del #COVID19: protocolli anti-contagio e obbligo di #vaccinazion… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Consulente commerciale settore informatico automotive: Azienda specializzata nella distribuzione di… - FedericaCapponi : RT @adaptland: ??Nuovo corso online ADAPT: 'Lavorare in #sicurezza al tempo del #COVID19: protocolli anti-contagio e obbligo di #vaccinazion… - ADAPT_Press : RT @adaptland: ??Nuovo corso online ADAPT: 'Lavorare in #sicurezza al tempo del #COVID19: protocolli anti-contagio e obbligo di #vaccinazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulenti lavoro Manovra: Consulenti lavoro, circolare su ulteriori disposizioni su ammortizzatori sociali Today Consulenti lavoro: al via lavori Inps su semplificazione UniEmens/SR41

Roma, 22 gen. (Labitalia) - "La proposta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sta per trovare attuazione. Si è svolto, infatti, stamattina un primo incontro ...

Contagi Covid sul lavoro nel 2020, al Sud il 18,9% dei decessi

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Roma, 22 gen. (Labitalia) - "La proposta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sta per trovare attuazione. Si è svolto, infatti, stamattina un primo incontro ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.