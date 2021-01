Consigli Fantacalcio 19^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 19^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Benevento e Torino Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 19^ Giornata di Serie A: Benevento-Torino. Inzaghi vuole spezzare il trend negativo ma le molte assenze hanno minato la preparazione. L’ex per antonomasia Glik merita fiducia, così come il tuttofare Improta, sempre tra i migliori. Provateci anche con Ionita, mentre davanti Caprari è il più brillante da tempo. Lapadula non segna da una vita, si sbloccherà? Grande curiosità invece sul fronte granata per capire le prime scelte di Nicola: meglio andare sul sicuro con i big ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 19^diA che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Benevento e Torino Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 19^diA: Benevento-Torino. Inzaghi vuole spezzare il trend negativo ma le molte assenze hanno minato la preparazione. L’ex per antonomasia Glik merita fiducia, così come il tuttofare Improta, sempre tra i migliori. Provateci anche con Ionita, mentre davanti Caprari è il più brillante da tempo. Lapadula non segna da una vita, si sbloccherà? Grande curiosità invece sul fronte granata per capire le prime scelte di Nicola: meglio andare sul sicuro con i big ...

