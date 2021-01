Coniugi sì, fidanzati no. Il Governo chiarisce sui ricongiungimenti. I dettagli (Di sabato 23 gennaio 2021) Con l’avvento del nuovo DPCM di gennaio 2021, sono arrivate anche le nuove F.A.Q. da parte del Governo, le quali specificano meglio cosa è possibile o meno fare in questo momento. In particolare, vediamo cosa possono fare le coppie che non vivono sotto le stesso tetto. Coniugi o partner: ecco cosa è possibile fare All’interno delle F.A.Q. si utilizzano i termini di “coniuge” e “partner”, ma non c’è menzione al termine “fidanzati”; allo stesso modo, non c’è alcun riferimento alle coppie stabili che non convivono. Prima di parlare di ricongiungimenti, è bene precisare alcune definizioni che saranno importanti per comprendere gli spostamenti che è possibile fare. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è definito giuridicamente ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 23 gennaio 2021) Con l’avvento del nuovo DPCM di gennaio 2021, sono arrivate anche le nuove F.A.Q. da parte del, le quali specificano meglio cosa è possibile o meno fare in questo momento. In particolare, vediamo cosa possono fare le coppie che non vivono sotto le stesso tetto.o partner: ecco cosa è possibile fare All’interno delle F.A.Q. si utilizzano i termini di “coniuge” e “partner”, ma non c’è menzione al termine “”; allo stesso modo, non c’è alcun riferimento alle coppie stabili che non convivono. Prima di parlare di, è bene precisare alcune definizioni che saranno importanti per comprendere gli spostamenti che è possibile fare. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è definito giuridicamente ...

SkyTG24 : Dpcm gennaio 2021, le regole sui ricongiungimenti per coniugi, partner e fidanzati - acquamaryna : RT @antonio_bordin: @scenarieconomic @valy_s @LucaSucci @ElenaInvernizzi @CesareOrtis @evavola @fuoridallaue @AndFranchini Non parlano di “… - SamaRosa70 : RT @antonio_bordin: @scenarieconomic @valy_s @LucaSucci @ElenaInvernizzi @CesareOrtis @evavola @fuoridallaue @AndFranchini Non parlano di “… - voragini : @starkbatch Hanno scritto “coniugi/partner” e il secondo é un termine generico per includere un po’ tutti (fidanzat… - moviemto : RT @antonio_bordin: @scenarieconomic @valy_s @LucaSucci @ElenaInvernizzi @CesareOrtis @evavola @fuoridallaue @AndFranchini Non parlano di “… -