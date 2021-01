Confesercenti Avellino | uno sportello per assistere le imprese in crisi 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno spazio a disposizione esercenti ed imprenditori in difficoltà, utile ad orientare chi vive la crisi della propria impresa nei meandri delle iniziative statali di supporto per il superamento di un momento difficilissimo.-Imprenditori Irpini ha presentato lodedicato alla crisi d’impresa e lancia un salvagente valido per tutti i comparti. “Offriamo chiarezza rispetto ai Decreti legge – spiega il direttore dell’associazione Antonello Tarantino – ed opportunità per rialzarsi. Il 2021, dopo il prossimo 31 marzo, ovvero con la scadenza della cassa integrazione, si preannuncia come un’ecatombe, tra crisi occupazionale e mortalità delle aziende. Serve chiarezza sugli strumenti che la pubblica amministrazione sta mettendo in atto, siamo disponibili a supportare chiunque abbia difficoltà”. L’avvocato Ciro Aquino, partner 24 ore, ...