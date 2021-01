Conferenza stampa Stroppa: «Dobbiamo fare risultato a tutti i costi» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Crotone Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match del Franchi contro la Fiorentina. GUARDA LA Conferenza stampa DI Stroppa SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 risultato POSITIVO – «Vogliamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono e Dobbiamo a tutti costi fare il risultato. La Fiorentina non è pericolosa solamente per l’atteggiamento che potrà avere dopo l’ultima partita in campionato, penso sia una squadra di medio o alta classifica, hanno ottime individualità e una rosa importante». FORMAZIONE – «Qualcosa cambieremo perché ci sono abbiamo delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanniha parlato alla vigilia di Fiorentina-Crotone Giovanni, allenatore del Crotone, ha parlato inalla vigilia del match del Franchi contro la Fiorentina. GUARDA LADISUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24POSITIVO – «Vogliamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono eil. La Fiorentina non è pericolosa solamente per l’atteggiamento che potrà avere dopo l’ultima partita in campionato, penso sia una squadra di medio o alta classifica, hanno ottime individualità e una rosa importante». FORMAZIONE – «Qualcosa cambieremo perché ci sono abbiamo delle ...

