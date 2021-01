Conferenza stampa Pioli: «Mandzukic già convocato. Può giocare con Ibrahimovic» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Atalanta Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro l’Atalanta. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 Mandzukic – «Si è inserito subito, è uno che ha mentalità moderna ed europea. Da questo punto di vista zero problemi. Fisicamente sta molto bene, ritmo partita è diverso ma è molto voglioso. O lo teniamo fuori per un po’ o lo mettiamo dentro per accelerare e provare qualche movimento, seguiremo questa ed è pronto. Domani sarà convocato». IBRA E MANDUZKIC INSIEME – «Sarà una possibilità, chiaro che Mario è appena arrivato, deve trovare ritmo. Nella mia ottica è arrivato per giocare insieme a Zlatan. Le situazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Milan-Atalanta Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia del big match di San Siro contro l’Atalanta. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24– «Si è inserito subito, è uno che ha mentalità moderna ed europea. Da questo punto di vista zero problemi. Fisicamente sta molto bene, ritmo partita è diverso ma è molto voglioso. O lo teniamo fuori per un po’ o lo mettiamo dentro per accelerare e provare qualche movimento, seguiremo questa ed è pronto. Domani sarà». IBRA E MANDUZKIC INSIEME – «Sarà una possibilità, chiaro che Mario è appena arrivato, deve trovare ritmo. Nella mia ottica è arrivato perinsieme a Zlatan. Le situazione ...

