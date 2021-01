Conferenza stampa Italiano: «Sarà tutta un’altra storia contro la Roma» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Roma-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del remake avvenuto in settimana contro la Roma. storia DIVERSA – «Siamo contenti di aver superato il turno e di aver fatto una prestazione con tanti elementi che avevano bisogno di minuti scendendo in campo e che è stata condita da un passaggio del turno che ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare che la partita di sabato Sarà tutta un’altra storia». Roma – «Sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato. Sappiamo il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia del remake avvenuto in settimanalaDIVERSA – «Siamo contenti di aver superato il turno e di aver fatto una prestazione con tanti elementi che avevano bisogno di minuti scendendo in campo e che è stata condita da un passaggio del turno che ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare che la partita di sabato».– «una partita difficile, incontreremo unache avrà sicuramente il dente avvelenato. Sappiamo il ...

