Conferenza stampa Gasperini: «Il Milan è squadra anche senza Ibrahimovic

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan.

Ibrahimovic – «Zlatan è unico e singolare, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra, ha scombussolato le opinioni di tanti commentatori. Il Milan è stata capace di sopperire alla mancanza di Ibra e questo è un grandissimo merito. Il calcio singolo è importante, ma lo è più la squadra. In questo tipo di partite ti aspetti qualità di gioco, a volte non è così. È un momento particolare, speriamo che possa essere una partita in grado di soddisfare tutti, non è facile giocare al meglio.

