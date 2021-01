Conferenza stampa Fonseca: «Sempre sentito l’appoggio del presidente» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Spezia Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. FUTURO – «Ho Sempre sentito l’appoggio del presidente, anche oggi abbiamo parlato e come Sempre ho sentito il suo appoggio. Il mio futuro non è in questione». PROBLEMA DZEKO – «Abbiamo qualche problema in squadra: Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio. Dzeko ha una contusione, ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto. Io sono concentrato per la partita di domani, devo focalizzarmi sui giocatori che sono pronti». REGOLAMENTO – «Dobbiamo conoscere le regole. Il problema è che ogni anno cambiano, ci sono competizioni in cui i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pauloha parlato alla vigilia di Roma-Spezia Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia della partita contro lo Spezia. FUTURO – «Hodel, anche oggi abbiamo parlato e comehoil suo appoggio. Il mio futuro non è in questione». PROBLEMA DZEKO – «Abbiamo qualche problema in squadra: Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio. Dzeko ha una contusione, ieri haun fastidio e non sarà pronto. Io sono concentrato per la partita di domani, devo focalizzarmi sui giocatori che sono pronti». REGOLAMENTO – «Dobbiamo conoscere le regole. Il problema è che ogni anno cambiano, ci sono competizioni in cui i ...

