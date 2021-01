Concorso Inps 15 professionisti area legale, rinviata la comunicazione sulle prove (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 8.645 le domande ricevute per il Concorso Inps 15 professionisti area legale. Questi i dati emersi, resi noti con aggiornamento sulla pagina del sito, che porteranno all’attivazione di una preselezione per una prima scrematura dei candidati. L’art. 5 del bando riporta infatti: “Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 600, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, l’Inps effettuerà una preselezione dei candidati”. rinviata la comunicazione del diario. Il 5 marzo 2021, nuova data prevista dall’avviso in Gazzetta, potrebbe essere confermata la prova e indicate le giornate di svolgimento, salvo ulteriori rinvii per impossibilità di svolgimento in sicurezza. Nei paragrafi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 8.645 le domande ricevute per il15. Questi i dati emersi, resi noti con aggiornamento sulla pagina del sito, che porteranno all’attivazione di una preselezione per una prima scrematura dei candidati. L’art. 5 del bando riporta infatti: “Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 600, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, l’effettuerà una preselezione dei candidati”.ladel diario. Il 5 marzo 2021, nuova data prevista dall’avviso in Gazzetta, potrebbe essere confermata la prova e indicate le giornate di svolgimento, salvo ulteriori rinvii per impossibilità di svolgimento in sicurezza. Nei paragrafi ...

