Con Biden gli Stati Uniti tornano a giocare sulla scacchiera mondiale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il segno più visibile del cambio di rotta deglicon la nuova amministrazione sarà il ritorno al multilateralismo. Un sistema di relazioni e di istituzioni che non soltanto hanno subito il danno di non potere contare sugli, ma addirittura di avere un picconatore alla Casa Bianca che per quattro anni ha delegittimato buona parte di ciò che è stato costruito nel dopoguerra. Il primo segnale diè stato il rientro degli USA nell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, seguito a rotta dalla fine delle ostilità nei confronti dell’Organizzazionedella Sanità. Poi ci sono l’Unesco e il WTO in lista di attesa. Ma anche sul piano bilateraledovrà ricucire velocemente, soprattutto nei confronti dell’Europa. Mentre l’Unione restava ...