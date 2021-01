Como: Lombardia, 'nonostante zona rossa lavori per paratie non si fermano' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Il lavori ai cantieri delle paratie sul lungolago di Como procedono in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. Lo fa sapere la Regione Lombardia in una nota. Prosegue la realizzazione dei pali di fondazioni della vasca 'A' con la tempistica di un palo al giorno da Sant'Agostino a Piazza Cavour. In zona Sant'Agostino è stata completata la realizzazione delle fondazioni per l'alloggiamento delle barriere a pacchetto (le paratoie mobili). Tra il 9 ed il 13 dicembre sono stati eseguiti i lavori di demolizione della piattaforma a lago al fine di poter completare il lavoro di realizzazione dei pali lato lago. Da lunedì 25 gennaio e fino al 28 febbraio, come concordato con il Comune, saranno effettuate modifiche alla viabilità ordinaria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Ilai cantieri dellesul lungolago diprocedono in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. Lo fa sapere la Regionein una nota. Prosegue la realizzazione dei pali di fondazioni della vasca 'A' con la tempistica di un palo al giorno da Sant'Agostino a Piazza Cavour. InSant'Agostino è stata completata la realizzazione delle fondazioni per l'alloggiamento delle barriere a pacchetto (le paratoie mobili). Tra il 9 ed il 13 dicembre sono stati eseguiti idi demolizione della piattaforma a lago al fine di poter completare il lavoro di realizzazione dei pali lato lago. Da lunedì 25 gennaio e fino al 28 febbraio, come concordato con il Comune, saranno effettuate modifiche alla viabilità ordinaria. ...

