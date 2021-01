Come sta Gabry Ponte: le sue condizioni dopo l’operazione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gabry Ponte è tornato sui social per spiegare ai fan Come è andata l’operazione e fare chiarezza sul problema di salute che lo ha costretto all’intervento. Gabry Ponte è riapparso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021)è tornato sui social per spiegare ai fanè andatae fare chiarezza sul problema di salute che lo ha costretto all’intervento.è riapparso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

AlbertoBagnai : Alla fine l’accesso alla propaganda dovrà essere imposto con la violenza, silenziando le voci di dissenso (come vi… - borghi_claudio : Credo ci sia un eccesso di differenza tra Bagnai e certi personaggi della nuova maggioranzicchia tipo il soggetto c… - borghi_claudio : Cose INCREDIBILI a @Ariachetira dove si dice che se uno sta male si prende il MES perchè quando uno sta male si pre… - willsolacestan : Raga come si fa a togliere sta roba che mi sono a scorta a adesso che ha twittato senza il mio consenso - smo0024 : @ohwlarry Vabbe a sto punto meglio così, sta male e non vincerebbe comunque quindi è meglio che torna a casa, verrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Coronavirus: vaccini e contagi, come sta andando nel mondo Wall Street Italia Attenzione, attenzione, urge recap sulla legge Zan contro l'omobitransfobia: a che punto siamo arrivati?

No, no, non è ancora tempo di smettere di parlare della cosiddetta legge contro l'omotransfobia. Ok, una prima vittoria c'è stata (e lo sappiamo) perché il ddl Zan è stato approvato alla Camera ad ott ...

Dichiarazione congiunta sulla questione dell'ubicazione dell'impianto d’imballaggio degli elementi di combustibile

Nel corso di sette riunioni, il gruppo di lavoro "Verpackungsanlage extern" ha esaminato la questione dell'ubicazione dell'impianto d’imballaggio degli elementi di combustibile. Non è stata data una r ...

No, no, non è ancora tempo di smettere di parlare della cosiddetta legge contro l'omotransfobia. Ok, una prima vittoria c'è stata (e lo sappiamo) perché il ddl Zan è stato approvato alla Camera ad ott ...Nel corso di sette riunioni, il gruppo di lavoro "Verpackungsanlage extern" ha esaminato la questione dell'ubicazione dell'impianto d’imballaggio degli elementi di combustibile. Non è stata data una r ...