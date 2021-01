Come liberare il naso chiuso con i rimedi naturali (Di venerdì 22 gennaio 2021) I sintomi Parliamo di congestione nasale, il cosiddetto naso chiuso che generalmente si accompagna a raffreddore, starnuti, ipersecrezione di muco, mal di testa, catarro, fino ad arrivare a mal di gola, tosse, i tipici disturbi che si manifestano con la stagione fredda. In questo periodo sembra ancora più drammatico annoverare un’influenza poiché siamo circondati dalla paura di virus ben più seri che possono compromettere la nostra salute, quindi mai Come ora la prevenzione sta diventando la parola chiave che ha modificato molto le nostre abitudini. naso chiuso e congestione delle prime vie respiratorie sono condizioni ben diverse dall’influenza, non si presenta un’infezione virale, non si manifesta innalzamento della temperatura corporea, dolori muscolari e ossei, quindi stiamo tranquilli e vediamo ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021) I sintomi Parliamo di congestione nasale, il cosiddettoche generalmente si accompagna a raffreddore, starnuti, ipersecrezione di muco, mal di testa, catarro, fino ad arrivare a mal di gola, tosse, i tipici disturbi che si manifestano con la stagione fredda. In questo periodo sembra ancora più drammatico annoverare un’influenza poiché siamo circondati dalla paura di virus ben più seri che possono compromettere la nostra salute, quindi maiora la prevenzione sta diventando la parola chiave che ha modificato molto le nostre abitudini.e congestione delle prime vie respiratorie sono condizioni ben diverse dall’influenza, non si presenta un’infezione virale, non si manifesta innalzamento della temperatura corporea, dolori muscolari e ossei, quindi stiamo tranquilli e vediamo ...

