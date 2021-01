‘Come di incanto’, confermato il sequel dell’amatissimo film Disney: le prime parole di Patrick Dempsey! (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ ormai ufficiale: il sequel di Come di incanto si farà e anche questa volta il protagonista maschile sarà Patrick Dempsey. A confermare la notizia è stato proprio l’attore che durante il programma televisivo Good Morning America ha rivelato di aver già ricevuto il copione del film e, molto probabilmente, le riprese inizieranno in primavera: Ho ricevuto da poco il copione del secondo film e sto iniziando a leggerlo e condivideremo insieme degli appunti. Si parla della possibilità che gireremo in primavera, e l’idea è eccitante. Patrick ha poi speso parole di stima nei confronti della protagonista femminile che interpreta il ruolo di Giselle: Amy Adams è così fantastica in quel film, è stato un progetto divertente di cui far parte. Stando alle ... Leggi su isaechia (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ ormai ufficiale: ildi Come di incanto si farà e anche questa volta il protagonista maschile saràDempsey. A confermare la notizia è stato proprio l’attore che durante il programma televisivo Good Morning America ha rivelato di aver già ricevuto il copione dele, molto probabilmente, le riprese inizieranno in primavera: Ho ricevuto da poco il copione del secondoe sto iniziando a leggerlo e condivideremo insieme degli appunti. Si parla della possibilità che gireremo in primavera, e l’idea è eccitante.ha poi spesodi stima nei confronti della protagonista femminile che interpreta il ruolo di Giselle: Amy Adams è così fantastica in quel, è stato un progetto divertente di cui far parte. Stando alle ...

IsaeChia : ‘#Comediincanto’, confermato il sequel dell’amatissimo film #Disney: le prime parole di #PatrickDempsey!… - ombretta1974 : @Elena04506712 @AlwaysWith_Can non credo sara' piu'come prima,si e'spezzato l'incanto. e credo che su Instagram pub… - MComunanza : @SkyTG24 Avete solo da togliere contecasalino e accettare il mes e il voto come per incanto verrà posticipato al'23 - Fabius40884986 : @hermannpilato @Piero_Farenti @OfficialASRoma IL FACIOLARO Se con la ROMA ce magna sfrutta il suo bacino d utenza p… - TheClash976 : @danielelozzi @prohaska83 E tutto il sistema comunicativo verrà disintossicato come per incanto? A Roma, per la Rom… -