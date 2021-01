Clima, Elon Musk offre 100 milioni per migliore tecnologia di cattura carbonio (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il capo di Tesla e imprenditore miliardario Elon Musk promette, via Twitter, un premio di 100 milioni di dollari per lo sviluppo della “migliore” tecnologia per catturare le emissioni di anidride carbonica. Ad oggi sono pochissimi i progressi tecnologici utili a tenere sotto controllo il cambiamento Climatico, con sforzi concentrati soprattutto sulla riduzione delle emissioni piuttosto che sull’eliminazione del carbonio dall’aria. “Donerò 100 milioni di dollari come premio per la migliore tecnologia di cattura del carbonio” – ha scritto Musk in un tweet – seguito da un secondo tweet che prometteva “dettagli la prossima settimana”.Il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato ad accelerare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il capo di Tesla e imprenditore miliardariopromette, via Twitter, un premio di 100di dollari per lo sviluppo della “per catturare le emissioni di anidride carbonica. Ad oggi sono pochissimi i progressi tecnologici utili a tenere sotto controllo il cambiamentotico, con sforzi concentrati soprattutto sulla riduzione delle emissioni piuttosto che sull’eliminazione del carbonio dall’aria. “Donerò 100di dollari come premio per ladi cattura del carbonio” – ha scrittoin un tweet – seguito da un secondo tweet che prometteva “dettagli la prossima settimana”.Il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato ad accelerare ...

