Clamoroso taglio di budget per il Festival di Sanremo | a rischio 10 milioni e l’intera manifestazione?

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’organizzazione deldisi sta prospettando più ardua del previsto, complici i rigidissimi protocolli anti Covid da far rispettare, l’esigenza – molto sentita – di riempire i posti della platea ed ultimo, ma non certo meno rilevante, i problemi diche giorno dopo giorno sorgono proprio a causa dell’incertezza presente in casa Rai. Ora, come se non bastasse, un’altra tegola potrebbe precipitare sulla Rai a causa delmolto concreto che un contingente importante delpossa venire meno. Già con l’accantonamento dell’ipotesi che la nave Smeralda potesse ospitare ospiti, pubblico e cast artistico sulla nave, la Rai potrebbe aver perso 7di euro, come riportato anche dal Corriere della Sera; inoltre, parrebbe che sia stato già attuato un ...