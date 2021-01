Cinema: è morta Cecilia Mangini, pioniera del documentario con Pasolini (3) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Tutto il loro Cinema affrontò consapevolmente le complesse trasformazioni politiche e socio-culturali del dopo guerra. Con “All’armi siam fascisti!” (1962), Mangini e Del Fra furono i primi, insieme a Lino Micciché, a realizzare una riflessione sul regime di Mussolini, offrendo una visione compiuta grazie all’incisivo montaggio del materiale di repertorio e al commento dello scrittore Franco Fortini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Tutto il loroaffrontò consapevolmente le complesse trasformazioni politiche e socio-culturali del dopo guerra. Con “All’armi siam fascisti!” (1962),e Del Fra furono i primi, insieme a Lino Micciché, a realizzare una riflessione sul regime di Mussolini, offrendo una visione compiuta grazie all’incisivo montaggio del materiale di repertorio e al commento dello scrittore Franco Fortini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Addio all'attrice #NathalieDelon. Per lei Alain lasciò #RomySchneider, ma divorziarono nel 1969. E' morta oggi a… - SkyTG24 : È morta l’attrice Mira Furlan: era stata Danielle Rousseau in 'Lost' - MarioManca : Addio a #CeciliaMangini, la grande documentarista italiana - VanityFairIt : Storia di una donna che non ha mai perso la lucidità di fronte al racconto del suo Paese - ilriformista : Antesignana, pioniera, apripista del documentari e del cinema del reale. Tra le sue opere più famose 'All'armi, sia… -