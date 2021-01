Cinema: è morta Cecilia Mangini, pioniera del documentario con Pasolini (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Alla fine degli anni Cinquanta, in un mondo pressoché totalmente presidiato da uomini, il giovane produttore Fulvio Lucisano propose a Cecilia Mangini di girare un documentario e lei scelse di raccontare una realtà scomoda, insieme a un autore altrettanto scomodo, Pier Paolo Pasolini; nacquero così “Ignoti alla città” (1958), ispirato al romanzo dello scrittore “Ragazzi di vita”, “Stendalì” (1960), “La canta delle marane” (1962). In pochi minuti questi documentari condensavano la poetica che orienterà la produzione di Cecilia: dare voce a coloro che vivono ai margini, mostrare la desolazione della campagna devastata dal cemento delle periferie, registrare gli ultimi istanti di vita dei rituali della cultura contadina e pre-cristiana, spazzata via dall’avvento della civiltà industriale e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) – Alla fine degli anni Cinquanta, in un mondo pressoché totalmente presidiato da uomini, il giovane produttore Fulvio Lucisano propose adi girare une lei scelse di raccontare una realtà scomoda, insieme a un autore altrettanto scomodo, Pier Paolo; nacquero così “Ignoti alla città” (1958), ispirato al romanzo dello scrittore “Ragazzi di vita”, “Stendalì” (1960), “La canta delle marane” (1962). In pochi minuti questi documentari condensavano la poetica che orienterà la produzione di: dare voce a coloro che vivono ai margini, mostrare la desolazione della campagna devastata dal cemento delle periferie, registrare gli ultimi istanti di vita dei rituali della cultura contadina e pre-cristiana, spazzata via dall’avvento della civiltà industriale e ...

Agenzia_Ansa : Addio all'attrice #NathalieDelon. Per lei Alain lasciò #RomySchneider, ma divorziarono nel 1969. E' morta oggi a… - SkyTG24 : È morta l’attrice Mira Furlan: era stata Danielle Rousseau in 'Lost' - MarioManca : Addio a #CeciliaMangini, la grande documentarista italiana - VanityFairIt : Storia di una donna che non ha mai perso la lucidità di fronte al racconto del suo Paese - ilriformista : Antesignana, pioniera, apripista del documentari e del cinema del reale. Tra le sue opere più famose 'All'armi, sia… -