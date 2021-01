Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Mathieu van der Poel e Wout Van Aert si giocano il successo finale a Overijse (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Wout Van Aert (Jumbo-Visma) si giocheranno, questa domenica, nel teatro più iconico del Ciclocross, il Druivencross di Overijse, il successo finale della Coppa del Mondo 2020-2021. Il tracciato, duro e tecnico, favorisce l’iridato, il quale è il campione in carica di questa manifestazione e l’ha vinta quattro volte, su quattro partecipazioni, negli ultimi cinque anni. Van Aert, però, il quale ha partecipato a tutte le prove al contrario di van der Poel che ha saltato quella di Tabor, ha dalla sua un vantaggio importante in classifica generale. Il belga, infatti, ha quindici punti di margine sul neerlandese e gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)van der(Alpecin-Fenix) eVan(Jumbo-Visma) si giocheranno, questa domenica, nel teatro più iconico del, il Druivencross di, ildelladel. Il tracciato, duro e tecnico, favorisce l’iridato, il quale è il campione in carica di questa manifestazione e l’ha vinta quattro volte, su quattro partecipazioni, negli ultimi cinque anni. Van, però, il quale ha partecipato a tutte le prove al contrario di van derche ha saltato quella di Tabor, ha dalla sua un vantaggio importante in classifica generale. Il belga, infatti, ha quindici punti di margine sul neerlandese e gli ...

zazoomblog : Ciclocross Coppa del Mondo Overijse 2021: programma orari tv. Il calendario completo - #Ciclocross #Coppa #Mondo… - zazoomblog : Ciclocross Coppa del Mondo Overijse 2021: programma orari tv. Il calendario completo - #Ciclocross #Coppa #Mondo… - RuoteAmatoriali : Nazionale Italiana Ciclocross: i convocati per la prova di Coppa del Mondo in Belgio a Overijse… - IlPedaleRosa : 'Coppa del Mondo Ciclocross', la Azzurre convocate per la prova di Overijse: - Piergiulio58 : RT @Cyclingtimenews: ???? Ecco la lista dei convocati dal commissario Fausto Scotti per la prova di Coppa del Mondo ultimo test prima dei Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Coppa Ciclocross, Coppa del Mondo Overijse 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo OA Sport LECHNER. DOPPIA SFIDA NELLE FIANDRE PRIMA DEL MONDIALE DI OSTENDA

Fine settimana decisamente impegnativo per Eva Lechner che sarà al via in due gare di ciclocross tutte in Belgio nelle Fiandre. La pluricampionessa della Star Casinò sabato 23 gennaio parteciperà alla ...

Ciclocross, Coppa del Mondo Overijse 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

Domenica 24 gennaio, il leggendario circuito Druivencross di Overijse, in Belgio, ospiterà la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2020/2021. Un appuntamento più importante del solito, visto che ...

Fine settimana decisamente impegnativo per Eva Lechner che sarà al via in due gare di ciclocross tutte in Belgio nelle Fiandre. La pluricampionessa della Star Casinò sabato 23 gennaio parteciperà alla ...Domenica 24 gennaio, il leggendario circuito Druivencross di Overijse, in Belgio, ospiterà la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2020/2021. Un appuntamento più importante del solito, visto che ...