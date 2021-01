Ciclismo: il programma della Jumbo-Visma per i grandi giri. Roglic e Dumoulin saranno al via del Tour de France (Di venerdì 22 gennaio 2021) La stagione ancora deve partire, ma la Jumbo-Visma, forse la squadra meglio attrezzata, ha già annunciato i programmi dei suoi corridori in vista dei grandi giri in questo 2021. Come previsto, Primoz Roglic sarà al via del Tour de France. Lo sloveno, trionfatore della Vuelta nel 2020, vorrà assolutamente riscattare la cocente delusione arrivata nell’ultima edizione della Grande Boucle, con la sconfitta per mano del connazionale Tadej Pogacar. Assieme a lui anche la coppia olandese formata da Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk. Roster più povero invece per le altre due corse a tappe. Al Giro d’Italia il capitano sarà il neozelandese George Bennett, mentre alla Vuelta di Spagna si divideranno il ruolo di leader il già ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) La stagione ancora deve partire, ma la, forse la squadra meglio attrezzata, ha già annunciato i programmi dei suoi corridori in vista deiin questo 2021. Come previsto, Primozsarà al via delde. Lo sloveno, trionfatoreVuelta nel 2020, vorrà assolutamente riscattare la cocente delusione arrivata nell’ultima edizioneGrande Boucle, con la sconfitta per mano del connazionale Tadej Pogacar. Assieme a lui anche la coppia olandese formata da Tome Steven Kruijswijk. Roster più povero invece per le altre due corse a tappe. Al Giro d’Italia il capitano sarà il neozelandese George Bennett, mentre alla Vuelta di Spagna si divideranno il ruolo di leader il già ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo programma Ciclismo, il programma dei big della Movistar: Valverde guarda alle Olimpiadi, López e Mas puntano sul Tour, Soler al Giro OA Sport Ciclismo, Primoz Roglic assente dal ritiro della Jumbo Visma ad Alicante

Dal ritiro spagnolo di Alicante, la Jumbo Visma sta muovendo i primi passi verso la stagione 2021 del Ciclismo professionistico. Dopo un anno segnato da grandi vittorie, dalla Milano Sanremo alla Vuel ...

TROFEO BINDA. DI ROCCO: «IL CICLISMO HA BISOGNO DI QUESTI APPUNTAMENTI»

DONNE \| 22/01/2021 \| 07:45. Il prossimo 21 marzo torna il Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio e lo fa dopo un anno di assenza. Un anno difficile, nel quale il mondo del cic ...

DONNE \| 22/01/2021 \| 07:45. Il prossimo 21 marzo torna il Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio e lo fa dopo un anno di assenza. Un anno difficile, nel quale il mondo del cic ...