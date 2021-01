Ciclismo: il 2021 di Wout van Aert. Tra Classiche, Tour de France e Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 23 gennaio 2021) È sicuramente uno dei corridori più attesi in chiave Classiche. Wout van Aert in questi giorni è ancora impegnato nel ciclocross, ma si lancia a tutta verso la stagione di Ciclismo su strada: il belga vuole dar seguito ad un 2020 da sogno, con un’altra annata ricca di trionfi. Oggi il corridore della Jumbo-Visma ha annunciato il suo programma di gare, con un chiaro obiettivo: “Dopo l’anno che ho avuto, penso di poter essere fiducioso e dire che posso vincere tutte le Classiche. È ambizioso, ne sono consapevole, ma è il mio obiettivo”. Esordio italiano in primavera: Strade Bianche (è campione in carica), Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo (deve difendere il titolo della Classicissima). Poi ovviamente la Campagna del Nord: E3, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Da lì un piccolo periodo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) È sicuramente uno dei corridori più attesi in chiavevanin questi giorni è ancora impegnato nel ciclocross, ma si lancia a tutta verso la stagione disu strada: il belga vuole dar seguito ad un 2020 da sogno, con un’altra annata ricca di trionfi. Oggi il corridore della Jumbo-Visma ha annunciato il suo programma di gare, con un chiaro obiettivo: “Dopo l’anno che ho avuto, penso di poter essere fiducioso e dire che posso vincere tutte le. È ambizioso, ne sono consapevole, ma è il mio obiettivo”. Esordio italiano in primavera: Strade Bianche (è campione in carica), Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo (deve difendere il titolo della Classicissima). Poi ovviamente la Campagna del Nord: E3, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Da lì un piccolo periodo ...

È sicuramente uno dei corridori più attesi in chiave Classiche. Wout van Aert in questi giorni è ancora impegnato nel ciclocross, ma si lancia a tutta verso la stagione di ciclismo su strada: il belga ...

Una tappa a Sesto per ricordare Martini

Il Giro d’Italia 2021 renderà omaggio al grande Alfredo Martini, ct della Nazionale di ciclismo scomparso il 25 agosto 2014, e che proprio quest’anno avrebbe compiuto cent'anni. L’arrivo a Sesto Fiore ...

