Chirico, giornalista di fede juventina: “Il Napoli non sa riconoscere i meriti dell’avversario” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chirico, giornalista e noto tifoso bianconero, è ritornato sulla finale di Supercoppa tra Juve e Napoli “Ormai l’abbiamo capito, a Napoli funziona così: quando la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021)e noto tifoso bianconero, è ritornato sulla finale di Supercoppa tra Juve e“Ormai l’abbiamo capito, afunziona così: quando la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Chirico: ''Il rigore al Napoli è una barzelletta. Riecco la Juventus, ma c'è un mistero''

E bene ho fatto, perché al Mapei si è vista una Juventus migliore (non ottimale) rispetto a quella disastrosa di San Siro. Marcello Chirico ha analizzato la sfida di ieri tra Juventus e Napoli, partit ...

E bene ho fatto, perché al Mapei si è vista una Juventus migliore (non ottimale) rispetto a quella disastrosa di San Siro. Marcello Chirico ha analizzato la sfida di ieri tra Juventus e Napoli, partit ...