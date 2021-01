Chiara Ferragni rivela: «Abbiamo scelto il nome della bambina». Fan commossi: «È stupendo...» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chiara Ferragni rivela: «Abbiamo scelto il nome della bambina». Fan commossi: «È stupendo...». L'imprenditrice digitale ha chiesto ai suoi follower di... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021): «il». Fan: «È...». L'imprenditrice digitale ha chiesto ai suoi follower di...

VanityFairIt : E ci ha raccontato anche della sua passione più grande. Per il duca di «Bridgerton» - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Chiara Ferragni: 'Vorrei avere tre figli'' su Mediaset Play - MyriLoveMiry : @cggoldenx Ma questa è Chiara Ferragni?? CHIARAAAAAAAAAA - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Dall'importanza della famiglia al nome della bambina in arrivo, dai chili presi in gravidanza al rapporto con Fedez, l'in… - gossipblogit : Giulia De Lellis: “A Sanremo con Chiara Ferragni. Così nasce il Festival più social di sempre” -