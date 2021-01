Chiara Ferragnez rende partecipi i suoi followers circa la sua II gravidanza svelando quanti Kg ha preso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chiara Ferragni è una delle più famose e giovani imprenditrici digitali italiane nel mondo. Sempre amante della moda, decide nel 2009, di aprire il sito The Blonde Salad, che in poco tempo le dona grande notorietà. Inizialmente parlando della sua vita tra Milano e Cremona e successivamente dedicandosi solamente ai suoi outfit. Nel 2011 Chiara viene nominata dalla rivista Vogue , “Blogger del momento”, in quanto The Blonde Salad riceve oltre un milione di visite ogni mese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@Chiaraferragni) Tanti i successi e le collaborazioni della Ferragni, che inesorabile continua con il suo lavoro, cercando di migliorarsi ogni giorno di più. Dal 2016 Chiara ha una relazione con il rapper ... Leggi su virali.video (Di venerdì 22 gennaio 2021)Ferragni è una delle più famose e giovani imprenditrici digitali italiane nel mondo. Sempre amante della moda, decide nel 2009, di aprire il sito The Blonde Salad, che in poco tempo le dona grande notorietà. Inizialmente parlando della sua vita tra Milano e Cremona e successivamente dedicandosi solamente aioutfit. Nel 2011viene nominata dalla rivista Vogue , “Blogger del momento”, in quanto The Blonde Salad riceve oltre un milione di visite ogni mese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFerragni (@ferragni) Tanti i successi e le collaborazioni della Ferragni, che inesorabile continua con il suo lavoro, cercando di migliorarsi ogni giorno di più. Dal 2016ha una relazione con il rapper ...

CaputoItalo : Chiara Ferragni e Fedez unofficial tribute blog da un'idea di Stefano Donno : IG Stories:The Ferragnez/ Corsa e bas… - stefanodonno75 : Chiara Ferragni e Fedez unofficial tribute blog da un'idea di Stefano Donno : IG Stories:The Ferragnez/ Corsa e bas… - ziomuro : Io sconvolto che in casa dei Ferragnez non abbiano una stanza per la figlia, Chiara questa da te non me l’aspettavo - karl_rossmann : RT @ilmelangoloed: COSA RACCONTA LA FAMIGLIA DEI FERRAGNEZ. “La cosiddetta pop filosofia italiana è quello stile che salva la teoria dalle… - simorega : RT @ilmelangoloed: COSA RACCONTA LA FAMIGLIA DEI FERRAGNEZ. “La cosiddetta pop filosofia italiana è quello stile che salva la teoria dalle… -