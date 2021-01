Chiama il figlio Gioiello Pirlo per una promessa fatta all’attuale mister della Juventus (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chiamare il figlio Gioiello Pirlo. Sì, nessun errore. Succede in Canada e la decisione è stata presa da un imprenditore di origini italiane a seguito di una promessa fatta all’ex calciatore durante la sua esperienza nel campionato statunitense ai tempi del New York FC.Come riporta Fanpage.it, tale Giancarlo Cusano ha deciso di Chiamare il suo primogenito Gioiello Pirlo Cusano per rendere omaggio all'attuale tecnico della Juventus. Il motivo è da ricercare in una sorta di promessa effettuata qualche anno fa, quando proprio il mister bianconero era ancora un calciatore e vestiva la casacca del New York FC.Sui social è stato proprio l'uomo ad annunciare la sua decisione ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021)re il. Sì, nessun errore. Succede in Canada e la decisione è stata presa da un imprenditore di origini italiane a seguito di unaall’ex calciatore durante la sua esperienza nel campionato statunitense ai tempi del New York FC.Come riporta Fanpage.it, tale Giancarlo Cusano ha deciso dire il suo primogenitoCusano per rendere omaggio all'attuale tecnico. Il motivo è da ricercare in una sorta dieffettuata qualche anno fa, quando proprio ilbianconero era ancora un calciatore e vestiva la casacca del New York FC.Sui social è stato proprio l'uomo ad annunciare la sua decisione ...

stanzaselvaggia : E Mastella lo chiama e lui lo racconta. E le iene chiamano il figlio e lui lo racconta. Mi autodenuncio, prima che… - HuffPostItalia : 'Calenda burinotto, pariolino, figlio di papà'. Lui chiama in studio, Mastella si alza e se ne va - ItaSportPress : Chiama il figlio Gioiello Pirlo per una promessa fatta all'attuale mister della Juventus - - onedvdjjs : RT @ssssunfloower: G: DAI, È IL COMPLEANNO DI SUO FIGLIO.. CHIAMALO! Z: E SE NON RISPONDESSE? G: TU CHIAMALO, TI RISPONDERÀ. *CHIAMA LOUIS… - sherisedior : In tutto questo la figlia di gigi hadid si chiama come mio figlio, tt bn -

Ultime Notizie dalla rete : Chiama figlio Chiama il figlio Gioiello Pirlo per una promessa fatta all’allenatore della Juventus Sport Fanpage Sergio Muñiz papà per la prima volta: prima FOTO e dedica al piccolo

Sergio Muñiz, il cantante e attore spagnolo di Tale e Quale show, è diventato papà per la prima volta. Il tenero scatto commuove i fan ...

Chiama il figlio Gioiello Pirlo per una promessa fatta all’attuale mister della Juventus

Chiamare il figlio Gioiello Pirlo. Sì, nessun errore. Succede in Canada e la decisione è stata presa da un imprenditore di origini italiane a seguito di una promessa fatta all’ex calciatore durante la ...

Sergio Muñiz, il cantante e attore spagnolo di Tale e Quale show, è diventato papà per la prima volta. Il tenero scatto commuove i fan ...Chiamare il figlio Gioiello Pirlo. Sì, nessun errore. Succede in Canada e la decisione è stata presa da un imprenditore di origini italiane a seguito di una promessa fatta all’ex calciatore durante la ...