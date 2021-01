Chi guarisce ha ancora i sintomi. È allarme per il "long Covid" (Di sabato 23 gennaio 2021) Alessandro Ferro La sindrome "long Covid" colpisce i guariti anche mesi dopo la fine della malattia: da gusto e olfatto alla depressione, ecco quali sono i sintomi e le cure che si stanno per mettere a punto Dal maledetto Covid-19, in alcune occasioni, non si guarisce del tutto neanche quando si è guariti: significa che il virus lascia in eredità pesanti strascichi nell'organismo di chi è stato colpito dall'infezione anche a distanza di alcuni mesi dalla fine della positività. Dove colpisce "long Covid" Poco tempo fa ci siamo occupati (clicca qui per l'articolo) di due studi, uno francese e l'altro americano, che hanno confermato conseguenze neurologiche a lungo termine anche da chi è stato colpito dal virus soltanto in maniera lieve: i ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Alessandro Ferro La sindrome "" colpisce i guariti anche mesi dopo la fine della malattia: da gusto e olfatto alla depressione, ecco quali sono ie le cure che si stanno per mettere a punto Dal maledetto-19, in alcune occasioni, non sidel tutto neanche quando si è guariti: significa che il virus lascia in eredità pesanti strascichi nell'organismo di chi è stato colpito dall'infezione anche a distanza di alcuni mesi dalla fine della positività. Dove colpisce "" Poco tempo fa ci siamo occupati (clicca qui per l'articolo) di due studi, uno francese e l'altro americano, che hanno confermato conseguenze neurologiche a lungo termine anche da chi è stato colpito dal virus soltanto in maniera lieve: i ...

