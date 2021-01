Chi è Rob Cohen, il regista americano accusato di stupro da Asia Argento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il caso Harvey Weinstein, durante una lunga intervista al Corriere della Sera, Asia Argento ha parlato per la prima volta degli abusi subiti da Rob Cohen. L’attrice ha dichiarato: «È la prima volta che parlo di Cohen. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello stupro), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto». Chi è Rob Cohen, il regista che avrebbe abusato di Asia Argento? >> Asia Argento si racconta: dalle violenze della madre agli abusi di un noto regista Rob Cohen: la carriera nel cinema e nella tv Robert Cohen, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il caso Harvey Weinstein, durante una lunga intervista al Corriere della Sera,ha parlato per la prima volta degli abusi subiti da Rob. L’attrice ha dichiarato: «È la prima volta che parlo di. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto». Chi è Rob, ilche avrebbe abusato di? >>si racconta: dalle violenze della madre agli abusi di un notoRob: la carriera nel cinema e nella tv Robert, ...

