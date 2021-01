(Di venerdì 22 gennaio 2021) Con le sue espressioni buffe e il suo look stiloso,si è fatta notare all'Inauguration Day. Capelli ricci e ribelli, fisico minuto fasciato in un elegante cappotto, sguardo ironico dietro ...

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Chi è Ella Emhoff, la figliastra di Kamala Harris che ha conquistato tutti #EllaEmhoff - MediasetTgcom24 : Chi è Ella Emhoff, la figliastra di Kamala Harris che ha conquistato tutti #EllaEmhoff - Carus89 : Ella Emhoff è il personaggio più interessante della cerimonia di insediamento - vanexhere4zuzza : @Ella__ro @CVMMVN ma ti devo dire quellx di chi - Ella__ro : @vanexhere4zuzza @CVMMVN e mo chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ella

Con le sue espressioni buffe e il suo look stiloso, Ella Emhoff si è fatta notare all'Inauguration Day. Capelli ricci e ribelli, fisico minuto fasciato in un elegante cappotto, sguardo ironico dietro ...Gli organi della piccola Antonella, la ragazzina di 10 anni che per la procura di Palermo è deceduta durante una prova estrema di soffocamento su TikTok, salveranno tre bambini. Come trapelato ieri, i ...