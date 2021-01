Chelsea, Lampard senti Huth: “In Premier League ci vuole leadership, Havertz ha bisogno di una cosa” (Di sabato 23 gennaio 2021) "Havertz adesso ha bisogno di qualcuno che lo scuota", ha così esordito l'ex difensore del Leicester ai microfoni di Stadium Astro.Premier League, Leicester-Chelsea 2-0: terzo k.o. nelle ultime cinque per i Blues, Foxes al comando. La classificaKai Havertz è uno dei giocatori sotto inchiesta dopo la terza sconfitta del Chelsea in Premier League nelle ultime cinque gare disputate. Il tedesco è stato un investimento astronomico per il club inglese: 80 milioni pagati, ma che non hanno ancora avuto un loro ritorno in termini di prolifiche prestazioni. Il club del patron Roman Abramovi? ha optato quest'estate per il giovane centrocampista classe 1999 per dare sostegno a Timo Werner nel reparto offensivo, rinviando il tentativo di acquistare ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) "adesso hadi qualcuno che lo scuota", ha così esordito l'ex difensore del Leicester ai microfoni di Stadium Astro., Leicester-2-0: terzo k.o. nelle ultime cinque per i Blues, Foxes al comando. La classificaKaiè uno dei giocatori sotto inchiesta dopo la terza sconfitta delinnelle ultime cinque gare disputate. Il tedesco è stato un investimento astronomico per il club inglese: 80 milioni pagati, ma che non hanno ancora avuto un loro ritorno in termini di prolifiche prestazioni. Il club del patron Roman Abramovi? ha optato quest'estate per il giovane centrocampista classe 1999 per dare sostegno a Timo Werner nel reparto offensivo, rinviando il tentativo di acquistare ...

